Wittenberger Silhouette steht zum verkauf : Drei Speicher sind im Angebot

Stadt Wittenberge sucht Investoren und möchte die Getreidespeicher nur als Ensemble vergeben.

von svz.de

11. November 2019, 15:59 Uhr

Wer will drei Getreidespeicher kaufen oder pachten, von denen jeder einzelne unter Denkmalschutz steht und die als gesamtes Ensemble auch noch besonderen Schutz genießen? Das Stadt Wittenberge möchte ihre monumentalen Denkmäler mit Standort an der Bad Wilsnacker Straße an den Mann oder die Frau bringen.

„Wir bereiten längerfristig ein Interessenbekundungsverfahren vor“, sagt Bauamtsleiter Martin Hahn auf Nachfrage. Er räumt ein, dass die Bedingungen, an die eine mögliche Vergabe geknüpft werden soll, streng sein werden. „Es wird also nicht leicht.“ Denn, daraus macht er keinen Hehl, „die drei Speicher sollen nach gegenwärtigen Vorstellungen zwingend in ihrer Gesamtheit vergeben werden“. Das Problem ist aber, dass nur der kleinste der ehemaligen Getreidesilos über Zwischendecken verfügt, ein Umbau beispielsweise für eine Wohnraumnutzung vorstellbar ist. Die beiden großen Hafenspeicher sind, vereinfacht gesprochen, riesige ummantelte Betonsiloröhren mit der entsprechenden Förder- und Belüftungstechnik.

Eine weiteres Vergabekriterium soll sein, wie der künftige Eigentümer bzw. Pächter die Speicher nutzen will, so Hahn. Und natürlich müsse die Elbuferpromenade weiterhin durchgängig für die Öffentlichkeit nutzbar sein. Grundsätzlich zu entscheiden ist im Rahmen des Verfahrens außerdem, ob die Stadt die Denkmalspeicher verkaufen wird oder über Erbbaurecht verpachtet.

„Wir bereiten einen Entwurf für das Verfahren vor, über den Stadtverordneten diskutieren und entscheiden können“, so der Bauamtsleiter. Bürgermeister Oliver Hermann unterstreicht das. Er sagt: „Es handelt sich um eine wesentliche Entscheidung an prominenter Stelle. Deshalb ist es wichtig, dass die Politik miteingebunden ist.

Im Zusammenhang mit den Speichern und deren künftige Nutzung fällt in Wittenberge in den letzten Wochen häufiger der Name Lutz Lange. Der Gesellschafter der Genesis GmbH, so heißt es, habe Interesse an den Denkmalspeichern, die sich ja in unmittelbarer Nähe zur alten Ölmühle und damit an das Genesis-Areal mit Brauhaus, Hotels sowie Sport- und Wellness-Angeboten befinden.

„Was ist dran an diesem Gerücht?“, fragt die Redaktion bei Lange nach. Der Genesis-Gesellschafter bleibt zurückhaltend. Er sagt: „Für Wittenberge und für uns mit unserem Angebot auf der Ölmühle ist es wichtig, dass sich in Bezug auf die Speicher etwas tut, sich etwas entwickelt, möglichst in touristischer Richtung.“ Denn, so Lange, „wir werden noch einmal erweitern, „weil der Bedarf an Zimmern, wie sie die Ölmühle mit ihrem touristischen Hintergrund bietet, enorm groß ist.“ Mit Blick auf das Interessenbekundungsverfahren räumt er ein, „dass er eng abgestimmt mit Politik und Verwaltung dieses verfolgen wolle“.

Vor Lange und noch weit bevor das jetzigen Verfahren im Gespräch war, hatten bereits andere Unternehmer aus Wittenberge sich bei der Stadt gemeldet. Ihr Interesse galt nach Informationen des „Prignitzers“ allerdings ausschließlich dem kleinen Denkmalsilo, um es für Wohnzwecke umzubauen. Dem folgte die Stadt nicht, sie will eine Nutzung für das gesamte Ensemble, das in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts entstand und schon zu DDR-Zeiten unter Denkmalschutz gestellt wurde.

Als 2012 die Wittenberger Stadtverordneten nach einem erheblichen Schaden an der Fassade des größten Speichers allen Ernstes über dessen Abriss diskutiert hatten, verwies die Landesdenkmalbehörde derartige Pläne ins Reich der Utopie.