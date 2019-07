von svz.de

27. Juli 2019, 05:00 Uhr

Der Seetzer Dorfverein lädt an diesem Wochenende zu seinem traditionellen Parkfest ein. Los geht es heute um 12.30 Uhr mit dem Freizeit-Volleyballturnier und abwechslungsreichen Kinderprogramm bis in den Nachmittag. Am Abend heißt es dann Tanz im Park. Am morgigen Sonntag lädt der Dorfverein ab 11 Uhr zum Frühschoppen mit den Premsliner Musikanten.