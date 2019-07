Kleeste : Dorfchronik weiter vervollständigen

von Martina Kasprzak

Der Hobbyhistoriker Thomas Glass beschäftigt sich seit der Wende intensiv um die Geschichte seines Heimatdorfes Kleeste. Zur 600-Jahrfeier hat er eine Dorfchronik zusammengestellt („Der Prignitzer“ berichtete). „Ich bin immer noch auf der Suche nach weiterem Geschichtsmaterial über unser Dorf“, sagt Glass. Bilder, Fotos zum Beispiel ehemaliger Bürgermeister fehlen ihm noch für die Dorfchronik, die Glass weiter vervollständigen möchte. „Ich habe so viel recherchiert, aber zum Beispiel weiß ich nichts über den alten Schmidt-Hof. Ich habe noch nichts darüber herausgefunden, wo der eigentlich herkommt“, so Thomas Glass, der hofft, darüber doch noch etwas herauszufinden. Er bedankt sich für die große Unterstützung in den vergangenen Jahren zu seiner Dorfrecherche unter anderem beim Katasteramt Perleberg, dem Kreisarchiv, Amt Putlitz-Berge oder dem Landeshauptarchiv.