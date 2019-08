Sargleben : Distelhof lädt zum Workshop

von svz.de

„Wir fliegen davon!“ heißt ein Workshop im Distelhof Sargleben. Er findet am 24. und am 31. August sowie am 7. September jeweils von 13 bis 18 Uhr statt. Der Verein Associata-Assistenzhunde ist mit seinem Inklusionsort „Der Distelhof“ Preisträger im Wettbewerb Region Zukunft der IHK Potsdam 2019. Mit diesem Preis und durch weitere Unterstützer ist es möglich, den Workshop als Pilotprojekt für alle Teilnehmer kostenfrei anzubieten. Im Workshop wird daran getüftelt, wie man mit einem Hilfsmittel in der Luft schweben kann. Vielleicht mit einem Fahrrad und Propeller am Spannseil? Das Distelhof-Team freut sich auf Kinder ab zwölf Jahre und junge Leute bis in die 20er Jahre. Dieses Angebot ist inklusiv, also auch für Teilnehmer mit Handicap. Informationen gibt es via Email: post@inklusionsort-distelhof.de, oder telefonisch unter 038797 / 180 136 oder 138.