Plauderei mit dem Weihnachtsmann : Die Rute ist nur Dekoration

Weihnachtsmann Marko Schnitter plaudert über artige Kinder und verrät, was er den Osterhasen fragen würde.

von Hanno Taufenbauch

26. Dezember 2018, 15:50 Uhr

Heiligabend zieht er den roten Mantel an. Auf dem Apfelmarkt ist es ein grünes Apfelkostüm und auch die Rolle des Osterhasen ist Marko Schnitter vertraut. Redakteur Hanno Taufenbach trifft ihn Heiligabend und lädt den Weihnachtsmann auf einen Plausch in die Redaktion ein.



Danke Weihnachtsmann, dass du für unsere Leser kurz Zeit findest. Bist du sehr im Stress?

Das ist doch kein Stress. Mir macht es Spaß, ich habe Freude daran, anderen etwas Gutes zu tun.

Kommt man eigentlich schon als Weihnachtsmann zur Welt?

Nein, dazu wird man berufen. Bei mir muss das acht oder neun Jahre her sein. Als Weihnachtsmann hatte ich eigentlich Heiligabend nur Freunde besuchen wollen, aber dann bat mich der Wittenberger Interessenring, den Weihnachtsmarkt zu besuchen.

Hast du dafür überhaupt Zeit?

Ich arbeite in einer städtischen Pizzeria und meine Chefs geben mir an diesen Tagen extra frei. Dafür bin ich ihnen sehr dankbar.

Was ist dir besonders schön in Erinnerung vom diesjährigen Wittenberger Weihnachtsmarkt?

Ich hatte mehrere kleine Kinder auf dem Arm, die nicht geweint haben. Das fand ich niedlich. Ein Mädchen sagte ein russisches Gedicht auf. Ich fragte sie auf Russisch nach ihrem Namen. Sie war ganz erstaunt, dass der Weihnachtsmann ihre Muttersprache spricht. Immer wieder schön sind die leuchtenden Augen der Kinder, wenn ich ihnen Süßes gebe.

Können Kinder heute überhaupt noch Gedichte oder zücken sie erst ihr Smartphone?

Ja, sie können Gedichte und Lieder. Wenn ich sie Heiligabend zu Hause besuche, singt manchmal die ganze Familie. Bei mir müssen auch Erwachsene ein Gedicht aufsagen.

Wie war das bei dir selbst. Hast du Gedichte gelernt?

Ich will ehrlich sein. Bei mir waren es eher die Standardgedichte wie „Advent, Advent, ein Lichtlein brennt“ oder „Lieber guter Weihnachtsmann“.

Du bist heute wieder ganz ohne Schnee unterwegs. Macht dich das traurig?

Ein bisschen schon, nicht nur weil es beschwerlich ist, sondern weil ein paar Schneeflocken einfach zu Heiligabend gehören.

Ach Weihnachtsmann, übertreibe doch nicht mit der Arbeit. Du lässt dich bestimmt von deinem Gehilfen Amazon unterstützen?

Ach, der macht nur ganz, ganz wenig. Noch packe ich die Geschenke selbst ein.

Und wann und wo machst du Urlaub?

Gar nicht. Nach Heiligabend beginnen die Vorbereitungen auf das nächste Fest. Ausnahmsweise habe ich mir in diesem Jahr ein paar Tage im Harz gegönnt. Man wird ja nicht jünger.

Wenn du den Osterhasen treffen würdest, was würdest du ihn fragen?

Ich würde einfach nur Hallo sagen, denn ich mag keine Eier.

Und wenn du den dicken, runden, grünen Apfel vom Wittenberger Apfelmarkt treffen würdest?

Den würde ich um einen Apfel bitten.

Wie viele unartige Kinder kennst du?

Hhm. Alle, die ich frage, sagen mir, dass sie artig sind. Ich glaube, unartige Kinder gibt es nicht.

Aber du hast doch eine Rute dabei.

Gewiss, die gehört ja dazu, aber sie ist nur Dekoration. Ein Weihnachtsmann will Kindern keine Angst machen. Sie sollen mit ihm nur Gutes verbinden.

Du musst gleich weiter, dein Sack ist noch voll mit Geschenken. Wie sieht dein Heiligabend aus?

Wenn ich alle Geschenke verteilt habe, werde ich meine beste Freundin und ihre Familie besuchen.

Wenn du selbst einen Wunschzettel schreiben würdest. Was würde darauf stehen?

Ich bin sehr zufrieden, aber ich würde mir einen Weihnachtsengel wünschen, eine kleine Familie.