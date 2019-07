Lindenberg : Der Pollo fährt am Wochenende

von svz.de

16. Juli 2019, 05:00 Uhr

Am Wochenende ist der Pollo wieder zwischen Mesendorf und Lindenberg unterwegs. Die Vereinsmitglieder holen am Sonnabend und Sonntag die Wagen und Lokomotiven der Prignitzer Kleinbahn aus dem Lokschuppen und bieten insgesamt sechs Fahrten an. Der erste Zug startet um 10 Uhr in Mesendorf. In Lindenberg gibt es die erste Abfahrt um 11.30 Uhr. Die weiteren Abfahrtzeiten sind 12.30 und 15 Uhr in Mesendorf sowie 14 und 16.30 Uhr in Lindenberg.

Geöffnet ist an beiden Tagen von 10 bis 17 auch das Kleinbahnmuseum in Lindenberg.