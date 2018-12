Wir öffnen Türen : Dem Verfall preisgegeben

Das Gutshaus in Krampfer steht seit 1992 – von einem Zwischenspiel des „Fürstentums Germania“ abgesehen – leer.

von René Hill

08. Dezember 2018, 05:00 Uhr

Na, haben Sie heute schon ein Türchen geöffnet? Der Adventskalender mit seinen Geheimnissen gehört mit zu den schönsten Traditionen in der Adventszeit. Auch wir wollen bis zum Heiligabend Türen öffnen, die Ihnen sonst verschlossen bleiben. Ob Bahnhof, Gutshaus oder Landratszimmer – lesen Sie selbst, was sich hinter welcher Tür verbirgt. Heute: das Gutshaus Krampfer.

Es hat schon bessere Zeiten erlebt, das einstige Anwesen der Adelsfamilie von Moellendorf. Seit 1992 steht es leer, wenn man von einem kurzen Gastspiel des „Fürstentums Germania“ absieht.

Die letzten Einwohner haben viel Zerstörung und Müll hinterlassen. Das schmerzt. Gibt es doch gute Beispiele, wie Herrenhäuser nach und nach wieder ihr historisches Antlitz erhielten und heute das Ortsbild prägen. Nicht so in Krampfer.

Das alte Gutshaus ist mit seiner grauen Fassade, das hässliche Entlein in der Dorfstraße. Erst im Vorbeifahren nimmt man das Gebäude wahr, sieht die zerstörten Fenster und den zugewachsenen Vorgarten. Im Haus selbst sind alle Kachelöfen zerstört, zum Teil herausgerissen. „Das haben die letzten Bewohner in jedem Raum gemacht“, sagt Plattenburgs Bauamtsleiter Martin Nagel.

Auch ihren Müll haben die Mitglieder des Fürstentums Germania“ hier gelassen. Fast zehn Jahr sind seitdem vergangen. Das verraten die Tageszeitungen im Haus. Sie alle stammen aus dem Jahr 2009. Doch der Schutt und Müll stammt nicht nur vom „Fürstentum“. Martin Nagel, hat den Eindruck, dass hier der eine oder andere Müllsack erst in den letzten Wochen abgelegt wurde.

Blicken wir also zurück in die guten alten Zeiten, als das Gutshaus noch bewohnt war. Der Heimathistoriker und mehrfache Buchautor Torsten Foelsch, der sich mit der Geschichte der Gutshäuser und des Landadels auskennt, unterstützt uns bei dieser Zeitreise.

Anfang des 18. Jahrhunderts wurde das Haus für die Familie von Blumenthal gebaut und ersetzte einen spätmittelalterlichen Bau. 1770 gelang es dem Deichhauptmann Friedrich Reimar von Moellendorff auf Gadow das alte Familiengut Krampfer, das 100 Jahre lang nicht in Familienbesitz war, zurückzukaufen. Wenig später ließ er auch das Gutshaus vermutlich umbauen, wobei er den Bau, der der Familie von Blumenthal als Wohnsitz diente mit einbezog. Es erlebte im Laufe der Geschichte einige Umbauten.

Der alte von Moellendorf war im März 1945 gestorben, erlebte Kriegsende und die Enteignung nicht mehr. Seine Tochter Ehrengard wollte den Ort mit einem Treck verlassen, doch die kleine Gruppe geriet am 6. Mai 1945 unter Tieffliegerbeschuss und sie starb dabei. So war einzig die Dienerschaft und das Faktotum, die alte Erzieherin der Kinder des Hauses, Fräulein Huber beim Einmarsch der Russen anwesend. Aber auch viele inzwischen hier einquartierte Vertriebene aus dem deutschen Osten. Somit fiel das Gutshaus mit allen seinen Kunstschätzen, dem Archiv und der Bibliothek im Mai 1945 der vollständigen Plünderung durch die Russen, Fremde, Einheimische und die notleidenden Vertriebenen-Familien zum Opfer. Getreue alte Bauer retteten heimlich heil gebliebene Familienstücke und übergaben sie dem letzten Sohn Goske Jahre später, sodass einige wenige Kunstgegenstände und Familienandenken erhalten geblieben sind.

Den drohenden Abriss, der nach SMAD-Befehl 209 (Sowjetische Militäradministration in Deutschland) allen Gutshäusern im Lande drohte, verhinderte nur der Umstand, dass das Haus von Vertriebenen genutzt wurde. Allein der Abriss der großen Veranda sollte die Russen erst einmal beruhigen.

Trotzdem der vertriebenen Familien richtete man bereits 1946 erste Räume für eine Zentralschule ein, die 1957 mit acht Klassen als Einzelunterrichtsklassen etabliert war. Zu diesem Zeitpunkt hatten die letzten Flüchtlinge das Haus verlassen. Der Schuleinzug brachte Umbauten mit sich. So wurde zum Beispiel der alte Gartensaal zur Turnhalle. 1959 zog der Hort ins Haus ein, im Keller wurde eine Schulküche eingerichtet und mit Beginn der 1960er Jahre war der Ausbau zur Zehnklassenschule innerhalb des alten Gutshauses abgeschlossen.

1978 endete das Kapitel der Schulgeschichte mit dem Umzug nach Kleinow. In der Folge zogen BHG Bäuerliche Handelsgenossenschaft), VdGB (Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe) und eine kleine Filiale der Genossenschaftsbank, eine Kinderkrippe sowie Depots des Gesundheitswesens und der ZV (Zivilverteidigung) ein. Die Schulküche blieb bis 1990 als Gemeindeküche. Dann endete abrupt mit der Wende diese Mischnutzung, 1992 diente das Gutshaus noch einmal kurzzeitig als Flüchtlingsunterkunft. Seitdem steht es leer.

Über die Zeit des „Fürstentums Germania“, die nur kurz – von Januar bis Mai 2009 – andauerte, berichtet Plattenburgs Ordnungsamtsleiter Detlef Brenning. Ende des Jahres kaufte Michael Freiherr von Pallandt das Moellendorffsche Gutshaus und das dazugehörige Gelände, um dort sein Fürstentum zu gründen. „Letztlich lebte hier eine Mischung aus Rechten, Reichsbürgern, Verschwörungstheoretikern und jungen Aussteigern“, sagt Detlef Brenning.

Sie gingen der Schafzucht nach, bauten Gemüse an und sie brachten das kleine Prignitzdorf mehrfach in die Schlagzeilen überregionaler Medien. Letztlich sorgte die Gemeinde Plattenburg für das schnelle Ende des Fürstentums, so Brenning. „Da sie ja den Staat Bundesrepublik Deutschland nicht anerkennen, kümmerten sie sich auch nicht um die baurechtlichen Auflagen“, so der Ordnungsamtsleiter. Deshalb ließ der Landkreis am 19. Mai 2009 das Gutshaus räumen und versiegeln.

Fast zehn Jahre sind ins Land gegangen. Trotz Versiegelung wurden Fenster zerstört, Müll im Innern abgeladen und dem weiteren Verfall sind Tür und Tor geöffnet. Das Gutshaus sei weiterhin in Eigentum des Freiherrn von Pallandt. Seine Zukunft ist ungewiss. Dabei ist es dem Familiensitz der Familie von Moellendorff zu wünschen, dass es wieder zum Hingucker, und mit der benachbarten Kirche der zentrale Punkt des Dorfes Krampfer wird.