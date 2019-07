von svz.de

22. Juli 2019, 07:53 Uhr

Noch bis zum Ende der Sommerferien am 4. August hat das DDR-Geschichtsmuseum, Feldstraße 98, erweiterte Öffnungszeiten. So ist es dienstags bis freitags von 10 bis 13 Uhr und an den Wochenenden von 13 bis 16 Uhr geöffnet.