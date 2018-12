Prignitz : Das Schaukelpferd ist wieder da

Steppkes aus dem Awo-Haus der kleinen Strolche nehmen ihr aufgearbeitetes Spielgerät in Empfang. Weitere Investitionen geplant.

von Barbara Haak

11. Dezember 2018, 08:51 Uhr

Kurz vor dem Weihnachtsfest gab es für die Kinder der Awo-Kita Haus der kleinen Strolche schon ein Geschenk. „Ihr geliebtes Schaukelpferd auf dem Außengelände ist wieder da“, informiert für den Kreisverband dessen Mitarbeiterin Beate Mundt. Die Kita befindet sich in Trägerschaft der Prignitzer Arbeiterwohlfahrt.

Mitarbeiter der Tischlerei Ehrhorn aus Zwischendeich hatten das in die Jahre gekommene Spielgerät restauriert und haben es nun an die Steppkes in der von Christina Hansen geleiteten Einrichtung übergeben. „Die Kinderaugen strahlten, als sie ihr lieb gewonnenes Pferd wieder begrüßen konnten“, so Mundt. Sogleich besetzten die Kindergartenkinder das Gerät und nutzten es, um eine Runde auszureiten. „Es wird von den Kindern heiß geliebt. Sie haben immer gefragt, wo es ist und wann es zurückkommt“ sagt Christina Hansen.

„Die Arbeit hat sich gelohnt. Es ist schön zu sehen, wie sich die Kinder darüber freuen“, sagt Tischlermeister Peter Ehrhorn, der das Spielgerät gemeinsam mit seinem Mitarbeiter Michael Winter aufgearbeitet hat. „Uns hat diese Arbeit viel Spaß gemacht“, so Winter.

Im nächsten Jahr wird die Stadt, der die Kita-Immobilie gehört, noch in das Außengelände investieren. Dank einer Förderung über das Landeskita-Investprogramm soll im ersten Halbjahr das in die Jahre gekommene Nebengebäude für Außenspielzeug und andere Gerätschaften ersetzt werden. Außerdem steht die Erneuerung der Sandkistenumrandung an. Insgesamt stehen dafür gut 35000 Euro zur Verfügung, davon gut 26000 Euro gefördert.

Auch die Awo investiert über die Aktion Mensch in den Außenbereich.