Freizeitzentrum EFFI : Das Effi hat einen neuen Zaun

08.Nov.2017 | 05:00 Uhr

Gut schaut sie aus, die neue Umzäunung am Freizeitzentrum „Effi“. Rund 48 000 Euro hat die Stadt dafür veranschlagt. Mit im Boot ist auch die Untere Denkmalpflege, denn schließlich ist das Gebäude des Freizeitzentrums, sprich das Perleberger Logenhaus, etwas Besonderes und wird seit 1998 als Einzeldenkmal geführt.

„Es bildet durch seine Vielgliedrigkeit und detailfreudige Gestaltung einen wichtigen Blickfang am Übergang von der historischen Altstadt zur Vorstadt“, erklärt in einem Gespräch Ortrud Effenberger, Sachbereichsleiterin Denkmalschutz des Landkreises.

Nachdem zuvor der alte Kiosk eingangs des Areals zum „Effi“, der schon viele Jahre keine rechte Nutzung mehr hatte, abgerissen worden war, konnte es an die Neugestaltung des Außengeländes gehen. Mit der Umzäunung in historischem Flair ist dieses Projekt fast fertig. Denn Mauerwerk und Pfeiler werden farblich noch angepasst. Auch hier ist die Denkmalbehörde involviert, betont Klaus-Dieter Gerloff vom Bauamt der Stadt.

Das mechanische Schiebetor, das noch installiert werden muss, wird derzeit beschichtet und somit farblich den Zaunfeldern angepasst. Der Bereich zwischen Umzäunung und Gehweg wird mit Bernburger Mosaikpflaster versehen. Dann ist alles fertig. Wann konkret, das hänge aber letztlich vom Wetter ab.

Errichtet wurde das Gebäude 1909 nach einem Entwurf des Perleberger Bauunternehmers Max Viereck (1860 bis 1937). Jener spielte durchaus eine bedeutende Rolle im öffentlichen Leben der Stadt, war Abgeordneter, stellvertretender Bürgermeister und Mitbegründer des Perleberger Museums. Heute ist das Logenhaus „Zur Perle am Berge“ eines der wenigen im Land Brandenburg noch erhaltenen.

Mit der Schließung der Perleberger Loge 1935 fungierte das Gebäude als Offizierskasino. Im Juli 1947 wurde es dann dem Finanzamt der Stadt überlassen und hier ein städtischer Kindergarten eingerichtet. 1950 wurde es „Haus der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft“ und später Jugendklubhaus, in dem unter anderem am Wochenende Tanzveranstaltungen stattfanden. 1991 wurde es dann Vereinshaus, und die Stadt übernahm es von der Loge zur Nutzung. Im Dezember 1997 zog das Freizeitzentrum „Effi“ aus der Lindenstraße in das Haus an der Stepenitz, wie Stadtarchivarin Silvia Pieper in Erfahrung brachte.