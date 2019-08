Lindenberg : Dankeschön an den Ortsclub

von Martina Kasprzak

04. August 2019, 05:00 Uhr

Etliche Lindenberger und Gäste aus der näheren Umgebung folgten der Einladung des Ortsbeirates und des Ortsclubs zum traditionellen Sommerfest. Die flotten Rhythmen des „PR-Duo“ sorgten für eine ausgelassene Stimmung, wie Ortsvorsteher Karl-Heinz Brüdigam mitteilte. „Bis in die späte laue Sommernacht wurde getanzt.“ Man hatte sich viel zu erzählen, denn auch ehemalige Lindenberger hatte es wieder in ihre Heimat gezogen. So ein Event müsse organisiert werden. Daher gelte den fleißigen Mitgliedern des Ortsclubs ein besonders großes Dankeschön. Ohne ihre ehrenamtliche Arbeit wäre das öffentliche Leben in Lindenberg äußerst farblos, so der Ortsbeirat.