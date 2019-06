Plattenburg : Cleanup Day in allen Ortsteilen

von René Hill

25. Juni 2019, 09:57 Uhr

„Im vergangenen Jahr haben wir uns in Glöwen erfolgreich am Cleanup Day beteiligt“, so Christopher Teschner in der Gemeindevertretersitzung. In diesem Jahr findet der Aktionstag unter dem Motto „Deutschland räumt auf“ am 21. September statt. Dabei geht es darum, das direkte Wohnumfeld von Müll zu säubern. „Ich möchte diesen Aktionstag auf die gesamte Gemeinde ausweiten und ihn auch koordinieren“, so Teschner.

Wer dabei sein will, der kann sich per Mail bei Christopher Teschner (ch.teschner@gmx.net) oder telefonisch in der Gemeinde (Telefon 038796/5990) melden.