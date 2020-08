Radweg Sükow : Chance auf Radweg sinkt

Sükows Ortsvorsteher kämpft vergeblich: Gespräch mit dem Ministerpräsidenten bleibt erfolglos – klare Absage aus Potsdam

von René Hill

05. August 2020, 17:15 Uhr

Im nächsten Jahr kann Sükows Ortsvorsteher Diethard Schulz auf ein besonderes Jubiläum zurückblicken. Denn dann kämpft er seit 30 Jahren vergeblich um einen Radweg zwischen Perleberg und dem Ortsteil Sükow.

Egal auf welcher Veranstaltung Schulz ist, wo das Thema Radweg passt, bringt er es an. So auch im vergangenen Jahr, als Ministerpräsident Dietmar Woidke mit seiner Bürgerdialog-Tour in Perleberg Station machte. „Ich habe das Thema nicht nur in der Veranstaltung, sondern auch in einem persönlichen Gespräch danach mit ihm erörtern können“, erzählt der Ortsvorsteher. „Dort hat er mir erklärt, dass er sich persönlich der Sache annehmen werde. Ich sollte ihm das Ganze noch einmal schriftlich mitteilen.“ Gesagt, getan.

Doch die Antwort war mehr als ernüchternd. Aus der Staatskanzlei kam eine abschlägige Antwort. „Da war dann nichts mehr von persönlichem Kümmern zu lesen“, sagt Schulz enttäuscht. „Ein gleichlautendes Schreiben haben mehrere Kommunalpolitiker der Region bekommen.“ Dabei habe er nach dem Gespräch wirklich mit einem Engagement des Ministerpräsidenten gerechnet.

Der „Prignitzer“ wollte nun wissen, ob es für den Radweg eine Chance gibt, ob sich Dietmar Woidke der Sache doch noch einmal annehmen werde.

Doch Regierungssprecher Florian Engels nimmt nun jegliche Hoffnung auf einen Radwegebau an der L 112 zwischen Sükow und Perleberg als Teilstück eines Radweges von Laaslich in die Rolandstadt. „Auf Grund klarer Kriterien konnte die Strecke leider nicht in die neue Bedarfsliste aufgenommen werden. Dies kann auch durch die Staatskanzlei nicht geändert werden“, heißt es in seiner Antwort. Will heißen, auch der Ministerpräsident kann daran nichts drehen.

Hauptkriterium ist und bleibt die aus Landessicht niedrige Verkehrsfrequenz von 1249 Kraftfahrzeugen in 24 Stunden (Zählung aus dem Jahr 2015). „Das sind etwa 50 Prozent weniger als gefordert“, so Engels. Auf Grund dieser Zählung und der Veränderung im Verkehrswegeplan ist das Projekt aus der Radwegebedarfsliste rausgefallen. „Denn eigentlich sollte der Weg zwischen 2012 und 2016 realisiert werden.

Verständlich das Diethard Schulz sauer ist auf die Landesregierung. Aus seiner Sicht fand die Zählung statt, wo ferienbedingt weniger Fahrzeuge unterwegs waren. „Wir sollten diese Zählung wiederholen.“

Und nun kommt die nächste Hürde: Die L 12 ist für die Abstufung zur Kreisstraße vorgesehen. „Damit obliegt die Realisierung eines Radweges dem zukünftigen Baulastträger“, sagt der Regierungssprecher abschließend. Welche Chancen ein Radwegebau dann hat, weiß auch Michael Becker, Werkleiter Straßenmeisterei des Landkreises Prignitz, nicht. Man sei im Gespräch über Abstufungen, verhandle auch über Dinge, die vorher noch das Land erledigen sollte. Doch bis jetzt: ergebnisoffen.

Es sieht danach aus, als ob Ortsvorsteher Diethard Schulz nicht nur das 30. Jubiläum seines Kampfes um einen Radweg „feiern“ kann, sondern noch einige.