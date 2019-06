Wittenberge : CDU will Polizei stärken

von svz.de

12. Juni 2019, 11:50 Uhr

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion will mit einem „Pakt für den Rechtsstaat“ Polizei und Justiz stärken. Wie das gelingen soll, stellt sie in einer Diskussionsrunde heute auf der Ölmühle in Wittenberge öffentlich vor. Ab 19 Uhr diskutieren unter anderem der Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor und der Landesvorsitzenden des Bundes Deutscher Kriminalbeamten, Riccardo Nemit über die Anforderungen aus der Praxis an die Politik. Mit dabei der Prignitzer Abgeordnete Sebastian Steineke.