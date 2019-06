Lindenberg : Brüdigam ist weiterhin Ortsvorsteher

von Barbara Haak

12. Juni 2019, 11:53 Uhr

Karl-Heinz Brüdigam (Linke) wird auch in den kommenden fünf Jahren als Ortsbürgermeister die Belange von Lindenberg, Ortsteil von Wittenberge, vertreten. Darauf verständigten sich Torsten Beckendorf (Einzelbewerber) und Brüdigam, die beide für den Ortsbeirat in dem großen Siedlungsgebiet angetreten waren. Beckendorf erhielt 54 und Brüdigam 45 Stimmen. Der Linken-Politiker ist außerdem wieder ins Stadtparlament und in den Kreistag gewählt worden.