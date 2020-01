Feuerwehreinsatz in Weisen : Brand greift auf Wohnhaus über

Großeinsatz für die Feuerwehren Sonntagnacht in Weisen

von olig

27. Januar 2020, 07:00 Uhr

Gegen 0.15 Uhr stand in der Schilder Straße ein Schuppen in Brand. Als die Einsatzkräfte eintrafen, griffen die Flammen gerade auf den Dachstuhl des benachbarten Wohnhauses über. „Fünf bis zehn Minuten später - und das Dach hätte in Flammen gestanden“, berichtet Einsatzleiter Nico Ziegler.

Gut 50 Kameraden der Feuerwehren aus Weisen, Breese, Groß Breese, Wittenberge und Demerthin kämpften bis circa 2.30 Uhr gegen die Flammen. Die beiden Hausbewohner konnten sich ins Freie retten und blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.