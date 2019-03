Wittenberge : Botschafter Maltas kommt

Albert Friggieri hat für den Diplomatischen Salon am 8. April zugesagt

01. März 2019, 09:33 Uhr

Mit dem kleinsten und südlichsten Land der europäischen Union wird die Reihe Diplomatischer Salon fortgesetzt. Die Hoeck Stiftung und unsere Zeitung begrüßen am 8. April Maltas Botschafter Albert Friggieri.

Die Hauptinsel und ihre beiden Schwestern Gozo und Comino sind bei Urlaubern beliebt. Die Hauptstadt Valletta ist seit 1980 Weltkulturerbe. Negative Schlagzeilen machte der Mord an der maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia. Sie hatte mehrfach über Korruption und Geldwäsche in dem Inselstaat berichtet. All das werden Gesprächsthemen im Salon sein. Er beginnt um 19 Uhr auf der Ölmühle, der Eintritt ist frei. Anmeldung corina.sixt@wg-wittenberge.de