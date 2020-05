Abrissarbeiten in Wittenberge : Bis Ende Mai soll „alles schick“ sein

Früheres Lehrlingswohnheim in der Wittenberger Hartwigstraße fast komplett abgerissen. WGW will Fläche wieder verkaufen.

05. Mai 2020, 20:00 Uhr

Der Bagger arbeitet sich vor, trägt das alte Gebäude an der Hartwigstraße 1 Stück für Stück ab. Vom Parterre stehen nur noch Ruinen, im Untergeschoss sind noch ein paar Räume zu erkennen, alte Kacheln an den Wänden und ein Verteilerkasten, dessen Kabel keine Funktion mehr haben. Wo der Bagger schon ganze Arbeit geleistet hat, türmen sich Schuttberge, die derzeit nach und nach abgefahren werden.

Hier, wo früher die Deutsche Bahn ein Lehrlingswohnheim untergebracht hat, wird bald – zumindest vorübergehend – eine Brachfläche entstehen. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft WGW hat das Grundstück erworben und wolle es wohl an den Landkreis verkaufen, der hier einen Erweiterungsbau für die benachbarte Förderschule plant, wie WGW-Geschäftsführer Torsten Diehn berichtet.

Ende Februar hat die Firma MUT Kommunalbau aus Ludwigslust mit dem Abriss begonnen, berichtet Bauleiter Roland Böhm. Dämmstoffe wie Asbest oder Kamilit-Glaswolle mussten in dem einst dreistöckigen Gebäude entsorgt werden, das vermutlich in den 1920er Jahren erbaut wurde. Die Corona-Auflagen hätten den Abriss geringfügig verzögert, so Böhm. Die Firma musste auf fünf bis sechs Mitarbeiter verzichten, aber dennoch sei „fast alles normal geblieben“. Bis Ende dieses Monats soll alles zurückgebaut sein.

Der Landkreis kommentierte einen möglichen Erwerb zunächst nicht.