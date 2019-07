Rühstädt : Biosphärenreservat für Wunderwahl nominiert

Das länderübergreifende Schutzgebiet steht mit elf Arealen im Wettbewerb.

von Ronald Ufer

10. Juli 2019, 09:40 Uhr

Das Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe ist bei der Naturwunderwahl 2019 als schönster Fluss in den Nationalen Naturlandschaften nominiert. Die Heinz Sielmann Stiftung und EUROPARC Deutschland e.V. suchen zum zehnten Mal Naturwunder in den Nationalen Naturlandschaften. Brandenburg geht mit noch einem zweiten Kandidaten, der Auenlandschaft des Nationalparks Unteres Odertal, in den Wettbewerb.

Die Abstimmung ist bis zum 4. August online möglich. Unter www.sielmann-stiftung.de/naturwunder stellen sich alle Kandidaten vor. Unter allen Teilnehmern werden Sachpreise verlost. Der Wettbewerb macht auf die Gefährdung der biologischen Vielfalt und die Bedeutung der Schutzgebiete für den Erhalt der Natur aufmerksam.

Die Elbe, Deutschlands drittgrößter Strom, ist einer der letzten naturnahen Flüsse Mitteleuropas. Räume für Überflutung und Flussdynamik prägen eine einzigartige Naturlandschaft und bieten seltenen Arten Lebensraum. Hier können unter anderem seltene Schwarzstörche, Seeadler, Biber, Lachse und Rapfen beobachtet werden.

Der Wettbewerb steht unter dem Motto „Wilde Bäche und Flüsse“. Wasser bedeutet Leben - besonders in naturbelassenen und frei mäandrierenden Flüssen und Bächen. Sie sind von der Quelle bis zur Mündung Lebensraum vieler Tier- und Pflanzenarten aber auch für Menschen eine wichtige Lebensgrundlage. Weiträumige Auenlandschaften und neue Überflutungsflächen wie die Deichrückverlegung bei Lenzen bieten Schutz vor Hochwasser. Intakte Gewässersysteme spielen auch eine wichtige Rolle bei der Grundwasserbildung, indem Niederschläge über Fließgewässer in der Landschaft verteilt und Grundwasserspeicher gefüllt werden.