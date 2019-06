Perleberg : Bibliothekstreff auch während der Urlaubszeit

von Doris Ritzka

28. Juni 2019, 05:00 Uhr

Auch über die Sommermonate findet der „Perleberger Bibliothekstreff“ statt. „In unseren Räumlichkeiten ist es angenehm kühl. Auf Wunsch gibt es einen Kaffee und es wird Fachliteratur zu den unterschiedlichsten Themen bereitgelegt“, so die junge Leiterin Susann Fritz.

Besucher sind in der Perleberger Einrichtung am Wallgebäude ab 15 Uhr herzlich willkommen, um sich auszutauschen, zu schmökern oder den Gedanken nachzuhängen. Als nächstes sind folgenden Themen geplant: 18. Juli dreht sich alles um Kurzreisen an Nord- und Ostseeküste. Für den 1. August steht Eis und Sorbet selbst gemacht auf dem Plan. Am 15. August geht es um Weinkunde und am 29. August gibt es Anregungen zur Gestaltung von Geschenken.