Wittenberge : Bauen am Heine-Platz beginnt

Musterwohnungen werden etwas später fertig.

von Barbara Haak

23. November 2018, 10:50 Uhr

Die Bauleistungen für das Dach und die Fenster am Haus am Heinrich-Heine-Platz 2 seien vergeben. In absehbarer Zeit werde dort mit dem Bauen begonnen, informiert auf „Prignitzer“-Nachfrage Wittenberges Bauamtsleiter Martin Hahn nach einem Arbeitsbesuch von Udo Krollmann in dieser Woche in der Elbestadt. Die Krollmann-Gesellschaft hat vor rund zwei Jahren sämtliche Gebäude erworben, die den Heinrich-Heine-Platz säumen. Es handelt sich um die großen Wohnhäuser 1 bis 5, um die ehemalige Poliklinik und um die sogenannte Sauersche Klinik. Außerdem kaufte die Gesellschaft das große Eckhaus Rathausstraße 1 bis 3.

Geplant war ursprünglich, dass bereits Ende des Jahres bzw. zu Beginn 2019 die ersten Musterwohnungen zu besichtigen sind. Das werde sich nach hinten schieben, so Hahn.

Augenscheinlich machen sich auch bei dem Projekt Heinrich-Heine-Platz die derzeitigen Engpässe in der Baubranche bemerkbar.

Die Krollmann-Gruppe will nach eigenen Angaben mit ihrer Investition in Wittenberge hochwertigen Wohnraum schaffen und setzt auch auf Mieter, die aus den Ballungszentren Berlin und Hamburg in die Elbestadt kommen, um hier in günstiger Lage zu leben. Dieses Thema sei auch für eine Immobilienfachzeitschrift interessant, so der Bauamtsleiter. Eine Mitarbeiterin dieses Fachblatts habe Krollmann bei dem Vor-Ort-Termin in die Stadt begleitet. Für die Wittenberger die Gelegenheit, gemeinsam mit Perleberg, vertreten durch Bürgermeisterin Annett Jura, die Region als Wohnstandort mit Lebensqualität zwischen den Metropolen vorzustellen.

In den Häusern am Heinrich-Heine-Platz 1 bis 5 geht es um insgesamt 33 Wohnungen zwischen 46 und 105 Quadratmeter Größe.