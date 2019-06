Wittenberge : Austausch in Sachen Marketing

von Barbara Haak

In der Elbestadt mit ihrem Hotelkomplex auf der alten Ölmühle trafen sich in dieser Woche für mehrere Tage sämtliche Marketingmanager der österreichischen Austrotherm-Gruppe, zu der in elf Ländern 22 Standorte gehören. „Es ist üblich, dass einmal im Jahr an einem jeweils anderen Standort ein derartiger Erfahrungsaustausch stattfindet“, sagt Pressesprecher Stefan Hollaus. In Wittenberge werden seit Mai auf einer neuen Produktionslinie Dämmstoffplatten mit einer Dicke bis zu 240 Millimeter in einem neuen Verfahren produziert, das den Dämmwert zusätzlich erhöht. Beim Betriebsrundgang auch war auch das ein Thema.