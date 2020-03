Aufwachsen mit der Dorfkirche

von Katharina Golze

03. März 2020, 20:00 Uhr

Immer sonntags um 10 Uhr höre ich sie: Die Kirchenglocken. Einige Jahren strukturierten sie meinen Sonntag. Erst Kirche, dann Mittagstisch, dann Spaziergang und danach zum Kaffeetrinken zu den Großeltern. Das schöne Routine. Heute ist ihr morgendliches Geläut eher ein Weckruf, mal wieder zur Andacht zu kommen und ein Schwelgen in Erinnerungen. Für mich prägt die Kirche das Dorfleben. Hier treffen sich die Älteren zum Plaudern und zum Innehalten. Lauschen Konzerten, feiern Feste, essen Kuchen nebenan im Gemeindehaus . Die Kirche spielt auf dem Land eine andere Rolle als in der Stadt, und im Osten eine andere als im Westen. In dieser Podcastfolge reden eine Katholikin und eine Protestantin über ihre Kindheit und Jugend mit der Kirche. Ich bin evangelisch aufgewachsen: getauft, konfirmiert und vielleicht irgendwann auch kirchlich getraut. Damit bin ich hier aber eine von Wenigen in meinem Alter. Viele meiner Klassenkameraden machten die Jugendweihe – eine Veranstaltung, die Westdeutsche kaum kennen. Mit der Kirche kamen viele in meinem Umfeld nicht in Berührung. Ein Überbleibsel der DDR, wo eine Kirchenmitgliedschaft nicht gern gesehen war? Vermutlich. Im „Westen“, bei Niedersächsin Katharina Preuth scheint das anders. Jeder macht dort Konfirmation oder Firmung. Gemeinsam fahren die Schulkinder, egal ob evangelisch oder katholisch, ins Zeltlager. Und es fällt auf, wenn man an einem Sonntag in der Kirche fehlt. Eines ist uns aber gemein: Wir sind beide mit der Kirche aufgewachsen, nur eben anders. Über unsere Erlebnisse, über Messdienste und Krippenspiele, aber auch, wie sich die Bedeutung der Kirche mit dem Umzug in die Großstadt verändert hat, darüber sprechen wir in der aktuellen Podcastfolge.