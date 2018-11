Knieper in Pritzwalk : Ansturm zur Saisoneröffnung

Etwa 2000 Gäste lassen sich die Prignitzer Traditionsspeise Knieperkohl in Pritzwalk schmecken

von Thomas Bein

12. November 2018, 05:00 Uhr

„Wir haben im Moment etwa 1000 Portionen Knieperkohl eingeplant, dazu Kartoffeln, Kohlwurst, Kassler. Angesichts des Ansturmes hier hoffe ich, dass es reicht“, sagt Jean Duwe von der Neudorfer Fleischerei bei der Eröffnung der Kniepersaison im Pritzwalker Kulturhaus.

„Wir freuen uns, dass die Neudorfer die Knieperproduktion übernommen haben und wir danken auch Jeannine Groth und Stefan Friedrich für ihr bisheriges Engagement für die Prignitzer Spezialität. Ich denke, der Knieper steht nun auf sicheren Beinen und wir können diese Regionalspezialität auch bei der Grünen Woche in Berlin weiterhin bewerben“, sagt Mike Laskewitz, Geschäftsführer des Prignitzer Tourismusverbands. Auf dessen Internetseite können Besucher sich darüber informieren, in welchen gastronomischen Einrichtungen der Knieperkohl angeboten wird.

Zur traditionellen Saisoneröffnung, organisiert durch den Tourismusverein Pritzwalk und Umgebung, kommen am Sonnabend fast 2000 Menschen. Nicht nur der Knieperkohl lockt die Menschen, sondern auch ein umfangreiches Angebot des regionalen Marktes mit Strickwaren, Räucherfisch und zahlreichen Angeboten, die in Handarbeit in der Region entstehen. „Für uns ist der Knieperkohl schon sehr wichtig geworden. Wir verkaufen ihn sehr gut in unseren Filialen und er ist ein Stück regionale Identität, das wir auf diesem Wege erhalten und die Produktion auch zukünftig sichern wollen“, sagt Enrico Dietsch, Geschäftsführer der Neudorfer Fleischerei.

Seit einigen Wochen gebe es in den Filialen bereits Nachfragen nach der Prignitzer Spezialität. Die Neudorfer bieten den Knieperkohl nicht nur im Glas an, sondern auch bereits fertig zubereitet, im Plastikdarm eingeschweißt und sofort verzehrbar. „Wir sind mit unserer Fleischerei darauf spezialisiert, regionale Produkte zu verarbeiten. Wir kaufen nicht von weit her ein. Das bedeutet auch, dass wir einen etwas höheren Preis haben als andere, aber dafür auch eine entsprechend bessere Qualität liefern können. Die Rezepturen der meisten Produkte in unserem Sortiment haben sich in den letzten 15 Jahren nicht verändert. Da, wo es Änderungen gab, mussten wir schnell zurück rudern. Das heißt, unsere Kunden stehen auf bodenständige und gleichbleibende Qualität und da spielt der Knieperkohl eine wichtige Rolle“, so Enrico Dietsch.

Auch der Pritzwalker Bürgermeister, Ronald Thiel, gleichzeitig Vorsitzender des Tourismusvereins in der Stadt, ist mit der Besucherresonanz und vor allem der gefundenen Lösung für die regionale Spezialität Knieperkohl sehr zufrieden. Allerdings, so Thiel, dürfe man die Region nicht auf die Kohlspezialität aus Zeiten des Dreißigjährigen Krieges reduzieren. „Wir müssen auch im touristischen Bereich zukünftig mehr Gemeinsamkeiten erarbeiten und diese offensiv nach außen tragen, um die Prignitz nicht nur in der Lenzener Wische und an der Elbe zu vermarkten, sondern auch in Pritzwalk, Perleberg und Wittstock.“