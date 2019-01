Anlaufstelle ist umgezogen

von Doris Ritzka

14. Januar 2019, 12:09 Uhr

Die Anlaufstelle für Arbeitsmarktintegration von Zuwanderern ist umgezogen. Sie befindet sich jetzt bei der Akademie Seehof GmbH in der Wittenberger Straße 6 in Perleberg. Mitarbeiter Jens Lindner ist dort jeden Donnerstag in der Zeit von 8 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 15 Uhr anzutreffen oder telefonisch unter (03876) 3015914 zu erreichen. Das Projekt verfolgt die Bündelung von arbeitsmarktpolitischen Angeboten für Flüchtlinge und soll die Beschäftigungsaussichten derer verbessern.