Wittenberge : Angewehtes Laubt sorgt für Frust

Wittenbergerin fordert, dass jeder seiner Kehrpflicht nachkommt. Kritisierte Genossenschaft weist Vorwürfe zurück

von Barbara Haak

06. November 2018, 05:00 Uhr

„Seit zehn Jahren komme ich meinen Pflichten nach, kehre im Herbst das viele Laub.“ Und da ärgere man sich schon, wenn andere diesen Pflichten nicht nachkommen, auf ihren Grundstücken nicht räumen und die Blätter vom Wind überall hin geweht werden. Aus ihrer Sicht ist es die Wohnungsgenossenschaft „Elbstrom“ (WGE), die sich selbst nicht ordentlich genug um das Laub von ihren Flächen kümmert, so „Prignitzer“-Leserin Marion Krenzel. Mit diesem Ärgernis hat sie sich an die Redaktion gewandt. Und noch etwas belastet die Bewohnerin aus der Villa an der Ecke von Horning und Sandfurttrift. Der Stadtbetriebshof habe zwar, „nachdem wir nachgefragt hatten“, beim Grundstück Bigbags zur Verfügung gestellt. Aber dann sei die riesige Tasche über drei Wochen nicht geleert worden. Auch das ein Ärgernis angesichts der Unmengen von Blättern, die nur angeweht werden. Denn auf ihrer Straßenseite, so sagt die Mieterin, befinden sich gar keine Bäume.

Es sei richtig, dass im Herbst eine Menge Blätter unterwegs sind, zeigt Karsten Korup als Geschäftsführender Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Verständnis für die viele Arbeit, die damit verbunden ist. Gleichzeitig weist er aber den Vorwurf zurück, die WGE würde sich nicht kümmern: „Wir haben mit der Firma Blechschmidt einen Partner gefunden, der zuverlässig für Ordnung sorgt“, das Gelände und die Wege der Genossenschaft regelmäßig kehre. Das könne nicht jeden Tag geschehen, räumt Korup ein, aber es geschehe regelmäßig.

Auch Andreas Grieswald als Leiter des Stadtbetriebshofs weiß, „dass das Herbstlaub für viele Wittenberger eine Herausforderung darstellt“, wie er sagt. Fakt ist aber auch, dass die Bürger verpflichtet sind, die Gehwege zu kehren. Das gilt auch für jene Straßenzüge, die per Kehrmaschine gereinigt werden. Das ist in der Straßenreinigungssatzung von Wittenberge geregelt, sagt Grieswald. Die Abgeordneten wollen das so, haben das als Parlament beschlossen.

Der Betriebshof unterstützt die Bürger und damit die Reinigung der Stadt seit etlichen Jahren durch das kostenlose Bereitstellen besagter Riesensäcke. An die 200 Stück sind im Stadtgebiet verteilt. Mit ihrem Leeren sei man, so der Betriebshofchef, dann auch an der Kapazitätsgrenze. Außerdem könnten Bürger zusätzlich blaue Säcke mit Laub füllen, die mit abgefahren werden.

Probleme ergeben sich, wenn Mitarbeiter ausfallen oder Technik defekt ist. Damit hat der Betriebshof nach den Worten seines Leiters derzeit zu tun. Deshalb auch die von Marion Krenzel kritisierten teilweise langen Leerungsintervalle. „Wir hoffen, dass die Technik Dienstag oder Mittwoch wieder zur Verfügung steht“, so Grieswald. Außerdem wendet er sich mit dem Hinweis an die Bürger, dass weder Laub noch anderer Kehricht in die Gosse bzw. auf den Damm gefegt werden dürfen. Das erschwere die Reinigung und verstopfe Gullys.