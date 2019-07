Wittenberge : Am 24. August fährt ein Bürgerbus nach Elmshorn

von René Hill

20. Juli 2019, 05:00 Uhr

Die traditionelle Bürgerfahrt in die Partnerstadt Elmshorn findet in diesem Jahr am 24. August statt, teilt Marita Fritsch, zuständig für Städtepartnerschaften in der Stadtverwaltung Wittenberge, mit. Ab Dienstag, 23. Juli, können sich interessierte Wittenberger zu den Sprechzeiten des Bürgerbüros in die Teilnehmerliste eintragen. Abfahrt ist um 7 Uhr vom Zentralen Omnibusbahnhof (Stern). Gegen 21.30 Uhr wird der Bus wieder in Wittenberge eintreffen. Die Fahrt ist kostenlos.