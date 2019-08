Wittenberge : Alle packen für den großen Tag mit an

von Paul Grotenburg

04. August 2019, 05:00 Uhr

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Bevor heute die Abc-Schützen der Wittenberger Jahnschule ihre Einschulung in einem Zirkuszelt feiern, muss dieses erstmal aufgebaut werden. Lehrer Ralf Niklaus (l.) und Steffen Gitter, der stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins, packen mit an und ziehen per Hebelmechanismus das Zelt in die Höhe. Die Jahnschule nimmt in der ersten Schulwoche mit allen Kindern am 1. Ostdeutschen Projektcircus Andre Sperlich teil. Eingeschult werden heute 60 Kinder in drei Regel- und einer Flexklasse.