Achillesferse Breitband

Prignitz hat in diesem Bereich zwar weiter großen Nachholbedarf, zählt aber zu den Top-Aufsteigern bundesweit

von Hanno Taufenbach

25. Mai 2020, 11:13 Uhr

Nirgends ist die Kaufkraft stärker gestiegen als in der Region Prignitz-Oberhavel. Kaum irgendwo ist die Arbeitslosigkeit stärker gesunken und die Überschuldung der Kommunen hat sich so stark verringert, dass es deutschlandweit zu einem Spitzenplatz reicht. Verglichen wurden aber nur Regionen miteinander, die sich auf einen unterdurchschnittlichem Niveau befanden, ordnen Christian Fenske, Geschäftsführer des Technologie- und Gewerbezentrums Prignitz, und sein Mitarbeiter Christian Rose Ergebnisse einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft ein. Diese Einschränkung werte das Ergebnis aber keinesfalls ab: „Von zwölf untersuchten Regionen belegen wir hinter Havelland-Fläming den zweiten Platz“, sagt Rose. Auffallend: Die vier Top-Aufsteiger liegen alle im Osten.

Die Datenbasis stammt aus den Jahren 2011 bis 2019. „Die Ergebnisse zeigen eindeutig, wie gut wir uns entwickelt haben“, sagt Lutz Lange, Vorsitzender der Wirtschaftsinitiative Westprignitz. Man werde nicht in die erste Liga aufsteigen, aber das erreichte Niveau gilt es zu festigen und, wo möglich, auszubauen, so Lange weiter.

Ganz besonders betrifft das den Breitbandausbau. Hierbei schneidet die Prignitz weiter schlecht ab. Das spüren Unternehmer in der Praxis. „Home Office war gar nicht so schnell umsetzbar, wie wir es uns in den vergangenen Wochen gewünscht und gebraucht hätten“, meint Austrotherm-Geschäftsführer Lars Peter. Der IOI-Betriebsleiter Ronald Apel berichtet von Online-Meetings, die ohne Video stattfinden müssen, weil die Netzkapazität im Wittenberger Industriegebiet Süd nicht ausreiche. Das seien nur zwei Beispiele, meint Lange. Er und Christian Fenske sehen den Landkreis stärker in der Verantwortung. Der verweise auf quälend langsame Förderprogramme des Bundes. Eines werde derzeit umgesetzt, sei aber noch unzureichend. Ein weiteres sei noch nicht in Sicht. „Aber nur auf neue Programme zu warten, ist zu wenig“, sagt Lange.

Fenske berichtet von anderen Beispielen. Im Kreis Stendal sei ein Zweckverband gegründet worden. „27 Mitarbeiter kümmern sich um den Breitbandausbau. In unserem Kreis ist es nur einer“, so Fenske. Parchim-Ludwigslust habe mit dem Energiedienstleister Wemag eine praktikable Lösung gefunden. „Wir wünschen uns vom Kreis mehr Bereitschaft, sich ernsthaft diesem Thema zu widmen“, sagen sie.

Auch Blechschmidt sieht die Kreisverwaltung in der Pflicht. Sie müsse schnell und flexibel agieren, wirtschaftliche Initiativen wohlwollend begleiten. Schnelles und unbürokratisches Agieren sei ein Wettbewerbsvorteil, den die Region nicht verlieren dürfe, mahnt Lutz Lange.