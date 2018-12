von Hanno Taufenbauch

28. Dezember 2018, 06:36 Uhr

Die Kleinannahmestellen des Landkreises Prignitz in Perleberg und Pritzwalk bleiben am 31. Dezember geschlossen, informierte gestern die Kreisverwaltung. Entgegen früherer Veröffentlichungen kann an diesem Tag die Kleinannahmestelle in Wittenberge lediglich von 8.30 bis 13Uhr genutzt werden. Gründe nannte der Kreis nicht.