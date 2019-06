Perleberg : Abc-Schützen willkommen im Hort

von Doris Ritzka

11. Juni 2019, 11:38 Uhr

Noch wenige Wochen und sie werden das erste Mal den Weg in die Schule antreten, die künftigen Abc-Schützen. Jene, die dann auch den Perleberger Hort „Piccolino“ besuchen wollen, sind bereits am 12. Juni von 17 bis 18 Uhr dort herzlich willkommen. Während ihre Eltern sich über die Einrichtung und deren Angebote informieren, können sie schon reinschnuppern in den Hort-Alltag. Sie werden in dieser Zeit von den Erzieherinnen betreut und können sich unter anderem das großzügig angelegte Außengelände sowie die Funktionsräume ansehen.