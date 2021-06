Freibad Karstädt : Groß und Klein schwimmen zwölf Stunden für den guten Zweck

Ab ins Wasser unter dem Motto: Jeder Kilometer zählt. Am Freitag um 9 Uhr startet das 12-Stunden-Schwimmen für jedermann im Freibad Karstädt. Auch in diesem Jahr spendiert die Sparkasse Prignitz einen Euro pro Kilometer.

Karstädt | Im Karstädter Freibad zählt am Freitag wieder eine 25-Meter-Bahn, die geschwommen wird. Die Gemeinde lädt zusammen mit der Karstädter Wasserwacht erneut zum 12-Stunden-Schwimmen. Der Startschuss fällt um 9 Uhr für jedermann. Auch die Mädchen und Jungen der Grundschulen Karstädt und Groß Warnow sind am Morgen dabei. „Die teilen wir auf, so dass die 1. ...

