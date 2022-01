Polizeieinsatz : Zwei iPhones aus Paket für Wittenberger Geschäft verschwunden

Die Polizei vermutet, dass das Paket im Verlauf der Lieferkette geöffnet und die Handys entnommen worden sind.

Wittenberge | Ein Telekommunikationsgeschäft in der Lenzener Chaussee in Wittenberge erhielt am Dienstag eine Paketsendungen mit diversen Handys. Der Paketbote stellte die Sendungen im Geschäft auf einem Verkaufstresen ab. Eine Mitarbeiterin des Geschäftes packte im Anschluss die Ware aus und stellte dabei fest, dass die Anzahl der in den Paketen befindlichen IPhon...

