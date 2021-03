Zuwanderer in Betrieben : Größte Schwierigkeit bleibt die Sprache

Arbeitsvermittler von Wittenberge erkundigen sich in Unternehmen nach Zufriedenheit mit zugewanderten Mitarbeitern.

Bad Wilsnack/Pritzwalk | Wir treffen Hamidullah Farhadi in der Lehrwerkstatt der Berufsschule in Pritzwalk an. Der 21-Jährige macht eine Ausbildung zur Fachkraft für Metalltechnik. Das erste Lehrjahr wird er in Pritzwalk verbringen. Im zweiten wird er in den Betrieb wechseln und sich im praktischen Umgang mit Metall üben. Für Farhadi ist der Arbeitsplatz dann der Schreibgerät...

