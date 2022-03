Für zusätzliche ICE-Halte : Der neue Bahnsteig in Wittenberge soll erst später gebaut werden

Die Bahn will den Bau eines weiteren Bahnsteigs in Wittenberge offensichtlich verschieben. Damit rücken zusätzliche ICE-Verbindungen in die Ferne.

Wittenberge | Der Ausbau des Bahnhofs Wittenberge für stündliche ICE-Halte droht sich weiter zu verzögern. Nach dem es bisher hieß, 2025 werde geplant und 2026-27 gebaut, wollen Bundesverkehrsministerium und Bahn aktuell diese Zahlen nicht mehr bestätigen. Der Bundestagsabgeordneten Christian Görke (Linke) hatte angefragt, wie der aktuelle Planungsstand für den Aus...

