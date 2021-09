Reitturnier in Uenze : Zum Saisonabschluss ein besonderes Bonbon für Reiter und Fans

Der RFV Uenze richtet von Freitag bis zum Sonntag ein Dressur- und Springturnier aus. Dabei werden auch die Kreismeistertitel vergeben. Für die 27 Prüfungen haben 162 Reiterinnen und Reiter mit 288 Pferden gemeldet.

Uenze | Gegen Ende der auch in dieser Grünen Saison wieder von Corona gebeutelten Reitsportszene in der Prignitz bietet der Reit- und Fahrverein (RFV) Uenze den Aktiven und Fans dieser Sportart noch einmal ein besonderes Bonbon. Der Verein richtet auf der Anlage in Uenze von Freitag bis zum Sonntag ein Dressur- und Springturnier aus. Und das Bonbon wird noch ...

