Mehr Jugendbeteiligung : Ziel sind Kinder- und Jugendparlamente in den Prignitzer Kommunen

Der Bund fordert mehr Jugendbeteiligung in der Kommunalpolitik. Mit dem Jugendforum Prignitz erfolgte 2015 ein erster Schritt. Doch in den einzelnen Kommunen gibt es keine Gremien.

Prignitz | Was in einigen Kommunen des Landes Brandenburg inzwischen seit Jahrzehnten gibt, fehlt in der Prignitz. Hier gibt es in keiner Stadt, in keiner Gemeinde ein Kinder- und Jugendparlament. Annette Hensler von der Externen Koordinierungsstelle „Demokratie leben“ leitet das Jugendforum Prignitz, arbeitet mit den Jugendlichen zusammen, die sich einbringen u...

