Wohnungsbrand in Perleberg Ost : Brennende Zigarette könnte Ursache für Wohnungsbrand sein

In der Thomas-Müntzer-Straße in Perleberg ist am Vormittag eine Wohnung in Brand geraten. Zwei Personen wurden zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Zwei Wohnungen sind unbewohnbar.

Perleberg | Ein Wohnungsbrand in Perleberg Ost hat am Mittwochvormittag die Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr in Atem gehalten. Gegen 10.20 Uhr ging der Notruf wegen Rauchentwicklung in einer Wohnung im 2. Obergeschoss des Hauses Thomas-Müntzer-Straße 14 ein. Bewohner aus Gebäude gerettet Alle sechs Perleberger Ortsfeuerwehren waren laut Einsat...

