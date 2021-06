Event am Freitag : Wochenmarkt steht unter dem Motto „Wittenberge grillt an“

Am Freitag gibt es in Wittenberge einen Motto-Wochenmarkt. Das Thema: „Wittenberge grillt an“. Auch ein zehn Meter langes Grillbrot und ein Kinderkarussell werden in der Innenstadt zu finden sein.

Wittenberge | Mit den sinkenden Inzidenzzahlen und den schrittweisen Lockerungen kehrt auch langsam das Leben in die Prignitz zurück. Auf diesen Zug springt auch der Wittenberger Interessenring (WIR) auf, setzt den Frischemarkt am Freitag unter ein ganz besonderes Motto. „Wittenberge grillt an!“, heißt es auf den jüngst verteilten Flyern. Am 25. Juni soll ab 8 U...

