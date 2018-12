Wittstock : Feuer in altem Bürogebäude gelegt

Unrat im abrissreifen Gebäude angezündet. Feuerwehren verhindern Großbrand

von Susan Ebel

29. Dezember 2018, 17:02 Uhr

Samstagnachmittag mussten die Feuerwehren aus Wittstock und Babitz zu einem Brand in dem ehemaligen Bürogebäude in der Rheinsberger Straße in Wittstock ausrücken. Bisher unbekannte Täter haben in dem Gebäude Unrat angezündet. Das Feuer breitete sich in der obersten Etage des Hauses unkontrolliert aus. Zeugen sahen die schwarzen Rauchwolken und alarmierten die Feuerwehr.

Mit insgesamt acht Fahrzeugen und rund 35 Kameraden konnten die Feuerwehren eine weitere Ausbreitung verhindern. Zwei Rettungswagen und ein Notarzt waren ebenfalls vor Ort. Sofort gingen die Kameraden zum Innenangriff vor. Nach den Löscharbeiten wurde das Gebäude belüftet.

Immer wieder kam es in den vergangenen Jahren zu Bränden im dem abrissreifen Gebäude. Bisher konnte in allen Fällen keine Täter ausfindig gemacht werden.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.