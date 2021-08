Kaffeetafel an der Elbe : Wittenberger feiern mit Kaffeetafel Fertigstellung des Elbdeiches

Eine hunderte Meter lange Kaffeetafel soll am Sonnabend den Wittenberge Elbdeich krönen. Bürger und Gastronomen wollen den neuen Elbdeich feiern. Ein buntes Programm begleitet die Veranstaltung.

Wittenberge | Am Sonnabend möchte die Stadtverwaltung Wittenberge die neue Elbuferpromenade im Bereich zwischen dem Ankercafé und der Straße „Im Hagen“ gemeinsam mit den Wittenbergerinnen und Wittenbergern einweihen. Dafür laden der Bürgermeister und die Gastronomen an der Elbstraße von 15 bis 17 Uhr zur „Kaffeetafel am Elbufer“. Nach dem Vorbild der Promenade mit ...

