Tennis auf Landesebene : Wittenberger Tennisdamen nehmen Auftakthürde Grunewald

Wittenberge | Die Damen vom SV Empor/Grün-Rot Wittenberge sind erfolgreich in die Hallensaison des Tennis Verbandes Berlin-Brandenburg gestartet. Zum Auftakt gewannen die Prignitzerinnen ihr Verbandsspiel der MSK Gruppe B beim Grunewald Tennis-Club in Berlin-Wilmersdorf mit 4:2. In der Winterrunde werden, anders als im Sommer, vier Einzel- und zwei Doppelspiele pro...

