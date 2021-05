Wittenberger Tennisdamen : Punktspielniederlage bei Rückkehr zur Normalität

Beim Start in die neue Tennissaison verloren die Damen 40 von Empor/Grün-Rot Wittenberge ihr Heimspiel mit 4:5 gegen die Turngemeinde in Berlin 1848. Die Rückkehr in die Normalität und neue Spielkleidung spendeten Trost.

Wittenberge | Der Tag der Tennisdamen 40 des SV Empor/Grün-Rot Wittenberge begann vielversprechend. Vor der ersten Saisonpartie in der Verbandsoberliga, der zweithöchsten Klasse im Landesverband Berlin-Brandenburg, wurde das Team neu ausgestattet. Trainingsbekleidung und auch ein neues Spieloutfit. Gesponsert von der Glaserei Bahlke und Rothe. Das schien die Damen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.