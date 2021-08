Boxen bei Olympia : Wittenberger Sport-Legende über Boxen und Tokio

Die Wittenberger Box-Legende Manfred Wittkowski schaut die Olympia-Kämpfe in Tokio und macht sich Gedanken über die Sportart. Sein Urteil: Boxen hat im Vergleich zu früher an Stellenwert verloren. Es fehlt die Breite.

Wittenberge | Etwas Wehmut klingt in der Stimme von Manfred Wittkowski schon mit. „Ja, auch wenn es oft mitten in der Nacht ist, den einen oder anderen Boxkampf bei den Olympischen Spielen schaue ich mir an. Aber Boxen kommt ja insgesamt zu wenig“, sagt die Wittenberger Box-Legende. Und spricht aus Erfahrung. Er bestritt 158 Kämpfe, von denen er 135 gewann, stieg f...

