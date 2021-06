Fußball auf der Ölmühle : Trotz EM-Ausscheid: Public Viewing geht in Wittenberge weiter

Am Dienstagabend lud die Alte Ölmühle in Wittenberge zum Public Viewing. Trotz EM-Ausscheid für Deutschland soll es aber weitere Live-Übertragungen geben, kündigt Inhaber Lutz Lange an.

Wittenberge | Zu Beginn war die Stimmung noch ausgelassen, die Freude auf das Fußballspiel England gegen Deutschland groß. Doch je mehr Minuten verstrichen, desto länger wurden auch die Gesichter in den Zuschauerreihen. Am Ende siegte England mit 2:0 - Ein Ergebnis, das sich so keiner der Anwesenden gewünscht hatte. Zelte schützten vor Regenschauer Am Diensta...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.