Wittenberger Kämpfer holt Gold : ESV-Nachwuchsringer setzt Erfolgsgeschichte mit Meistertitel fort

Zwei junge Wittenberger Ringer feierten einen gelungenen Auftakt in das Wettkampfjahr. ESV-Talent Fabrice Krüger wurde in Demmin Norddeutscher Meister. Marc Kunze kämpfte gut, erreichte das Podest diesmal noch nicht.

