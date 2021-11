Alte Quellen gefunden : Die verborgenen Schätze im Stadtmuseum Wittenberge

Die Anfänge des Stadtmuseums Wittenberge reichen bis in die 20er Jahre zurück. Was aus dieser Zeit noch im Depot verborgen liegt, will der neue Museumsleiter Marcel Steller nach und nach sichten.

Wittenberge | Eigentlich hätte das Stadtmuseum Wittenberge im vergangenen Oktober feiern können – seinen 50. Geburtstag. Denn am 6. Oktober 1971 wurde das damalige Arbeiter- und Industriemuseum eröffnet. Doch der neue Museumsleiter Marcel Steller entschied sich dagegen, weil das Museum in seiner Geschichte verschiedene Namen und Eröffnungen erlebt hat. Die Anfänge ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.