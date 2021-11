Hospiz Wittenberge : Wittenberger Firma Brunata überreicht vorweihnachtliche Spende

30 Jahre gibt es die Wittenberger Niederlassung der Firma Brunata nun bereits. Statt einer großen Feier oder Geschenken an Mitarbeiter und Kunden entschied man sich für eine Spende an das Hospiz.

Wittenberge | 30 Jahre ist die Firma Brunata nun in Wittenberge. Die 13 Mitarbeiter mussten sich die Feier coronabedingt sparen. Auch auf Weihnachtsgeschenke an Kunden und Mitarbeiter wird verzichtet. Allerdings aus einem anderen Grund. Das Geld soll für gute Zwecke eingesetzt werden. 1000 Euro erhielt deshalb das Hospiz „Weiße Berge“ am Dienstag als Spende. Mit...

