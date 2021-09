Wittenberge : Auto steht in Flammen

Ein Auto in Wittenberge steht in Flammen.

Wittenberge | Einsatz in Wittenberge. In der Johannes-Runge-Straße stand ein Auto in Flammen. Als die Feuerwehr eintraf, ist der auf einem Parkplatz stehende Wagen schon nicht mehr zu retten. Zunächst schlugen die Kameraden die Flammen nieder. Anschließend erstickten sie den Brand mit Schaum, informiert Pressesprecher Norman Rauth. Zu der möglichen Brandursache ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.