Wittenberge grillt an : Motto-Wochenmarkt war ein voller Erfolg

Knapp 30 Händler waren vor Ort, an fünf Standorten wurde gegrillt. Das lockte einige Besucher in die Innenstadt.

Wittenberge | So viele Menschen hat die Wittenberger Innenstadt seit langem nicht mehr gesehen. Ein Stand reiht sich an den anderen. Ungeduldig warten die hungrigen Besucher auf Bratwurst, Boulette und Co., bestellen Getränke zum Nachspülen. Die Stimmung auf dem Motto-Wochenmarkt am Freitag, der unter dem Slogan: "Wittenberge grillt an!" stand, ist ausgelassen. Die...

